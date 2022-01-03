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Minikler büyüledi

Sorgun İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kuran Kurslarına devam eden minik kursiyerler tarafından hazırlanan programa Sorgun halkı yoğun ilgi gösterirken, minik öğrenciler ise yaptıkları gösteriler ile herkesi kendilerine hayran bıraktılar.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:31
Minikler büyüledi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, ilçe Müftülüğü tarafından Mekke’nin fethi etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda minik Kuran kursu öğrencileri yaptıkları gösteriler ile kendilerini izleyenleri büyülediler. Sorgun Müftülüğü 4-6 Yaş Kuran Kursları Mekke’nin Fethinin 1391. Yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış oldukları program minik kursiyerler izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Sorgun halkının yoğun katılım sağladığı programı hazırlayan ve öğrencileri eğiten hocalarına Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış teşekkür etti. Program sonrasında Kuran Kurslarında yapımında ve yaşatılmasında yardımlarını esirgemeyen hayırseverlere plaket takdim edildi. 

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