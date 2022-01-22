Minik öğrencilerden farkındalık

Özükavak Şehit Özgür Gencer İlkokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından farkındalık eğitimleri kapsamında düzenlenen programda minik öğrenciler maden işçileri ile sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları hazırladıkları gösteri ile izleyenlere anlatmaya çalıştılar. Programa katılan Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kasabalarında artık güzel şeyler olduğunu söyledi. Ünal, ‘’Özükavak Şehit Özgür Gencer İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin farkındalık eğitimleri, ellerinize sağlık bu vesile ile başta minik öğrencilerimiz ve mücadeleci çalışkan öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.