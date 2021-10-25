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Mevlit etkinliği tamamlandı

Yozgat'ın Saraykent İlçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, Mevlid-i Nebi Haftası kapanış programına katıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:27
Mevlit etkinliği tamamlandı

Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program, zengin içeriği ile katılanları etkiledi. Programa, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye 4.'sü olan 13 yaşındaki Ahmet Yazar'ın Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlandı. Kaymakam Ali Açıkgöz, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programın, Hz. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) layıkıyla anmak ve anlamak için önemli mesajlar barındırdığını ifade etti. Açıkgöz, ‘’Emeği geçen tüm idarecilerimizi ve öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Muhteşem bir program izlememize vesile oldular. Bu hafta, Efendimizi (S.A.V.) anlamak adına hem müftülüğümüz hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz önemli etkinlikler yaptılar. Bu tür etkinlikleri bir haftayla kısıtlamayacağız. Yıl boyu yapacağımız etkinliklerle ilçemizin gençlerinin yüreğine Allah aşkını ve Peygamber sevgisini işleyeceğiz’’ diye konuştu.

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