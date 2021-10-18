Mevlid-i Nebi programı

Mevlid-i Nebi programına İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir ile katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Âlemlere rahmet olarak gönderilen; iki cihan güneşimiz, efendimiz, müjdecimiz, kurtarıcımız, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyayı teşriflerinin yıldönümü idrak ediyoruz. Mevlid-i Nebi haftasında güzel bir program hazırlayarak gönül dünyamızda bizlere güzellikleri tattıran okul müdürümüze, programın hazırlanmasında görev alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimize ve emek veren sevgili gençlerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi.