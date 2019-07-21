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Mesire Alanı tamam gibi

SARAYKENT ilçesinde yapımı planlanan, Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilmek üzere başlatılan mesire alanı ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi.

Mesire Alanı tamam gibi

SARAYKENT ilçesinde yapımı planlanan, Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent göleti etrafında hayata geçirilmek üzere başlatılan mesire alanı ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:57
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Mesire Alanı tamam gibi

Mesire alanında çalışmaların önemli bölümü tamamlandı, çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, mesire alanında incelemelerde bulundu. Başkan Öçal, Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent Göleti etrafında hayata geçirilmesi planlanan mesire alanı projesinin önemli ölçüde tamamlandığını, çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Başkan Öçal, Saraykent halkının yıllardır ihtiyaç duyduğu mesire alanı için gerekli çalışmaların tamamlandığını, ilçe halkının rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirmelerinin amaçlandığını kaydetti. Öçal, "Giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve 200 metrekare restorana bağlı açık teras alanı. 7 bin metrekare taş kaplama yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, pergolalar, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi. İklim şartlarına uygun seçilmiş değişik cinslerde ağaç ve çiçeklerden oluşan peyzaj uygulamaları, çimlendirme alanları ve göl kenarında iskele ünitesi halkımızın hizmetine hazır hale getirildi’’ dedi.
Belediye Başkanı Öçal, Mesire Alanı içerisindeki gölete uzanan iskelenin daha güvenli hale getirilmesi için korkuluklar yapıldığını da bildirdi. Öçal, korkulukların yapılmasıyla insanların mesire alanını kullanırken, iskelede güvenli bir şekilde yürüyüş yapma imkanını da bulacaklarını kaydetti. 

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