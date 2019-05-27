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Mesire alanı tamam gibi

SARAYKENT ilçesinde projelendirilen mesire alanında çalışmaların önemli bölümü tamamlandı.

Mesire alanı tamam gibi

SARAYKENT ilçesinde projelendirilen mesire alanında çalışmaların önemli bölümü tamamlandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Mesire alanı tamam gibi

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, mesire alanında incelemelerde bulundu. Başkan Öçal, Divanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Saraykent Göleti etrafında hayata geçirilmesi planlanan mesire alanı projesinin önemli ölçüde tamamlandığını, son rötuşların yapıldığını söyledi. Başkan Öçal, Saraykent halkının yıllardır ihtiyaç duyduğu mesire alanı için gerekli çalışmaların tamamlandığını, ilçe halkının rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirmelerinin amaçlandığını kaydetti. Öçal, "Giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve 200 metrekare restorana bağlı açık teras alanı. 7 bin metrekare taş kaplama yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, pergolalar, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi. İklim şartlarına uygun seçilmiş değişik cinslerde ağaç ve çiçeklerden oluşan peyzaj uygulamaları, çimlendirme alanları ve göl kenarında iskele ünitesi halkımızın hizmetine hazır hale getirildi’’ dedi.

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