Mehmetçiğe ay-yıldızlı destek

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e yurdun dört bir yanından destekler sürüyor. Çekerek ilçesine bağlı Kalederesi köyünde ilkokul öğrencileri Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçik'e destek vermek için ay-yıldızlı koreografi yaptı. Yaklaşık 50 öğrenciden oluşan koreografi büyük ilgi gördü. Türk bayrağı açan minik öğrenciler şehitler için dua etti.