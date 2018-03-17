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Mehmetçiğe ay-yıldızlı destek

ÇEKEREK ilçesinde minik öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e ay-yıldızlı koreografi yaparak destek verdi.

Mehmetçiğe ay-yıldızlı destek

ÇEKEREK ilçesinde minik öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e ay-yıldızlı koreografi yaparak destek verdi.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Mehmetçiğe ay-yıldızlı destek

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e yurdun dört bir yanından destekler sürüyor. Çekerek ilçesine bağlı Kalederesi köyünde ilkokul öğrencileri Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçik'e destek vermek için ay-yıldızlı koreografi yaptı. Yaklaşık 50 öğrenciden oluşan koreografi büyük ilgi gördü. Türk bayrağı açan minik öğrenciler şehitler için dua etti. 

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