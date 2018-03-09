Mantar tesisini kurdu

Mantar üretimine karşı bir ilgisi olduğunu, bunun için de araştırma yaparken TKDK’nın hibe desteğini duyduğunu belirten Akgül “Ben çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük bir ilgim vardı. Güzel ve modern bir tesis kurmak için önce bir proje hazırlatıp TKDK’ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Uzun suren bir kurulum aşamasının ardından ilk ürünümüzü bu gün alacağız ve tesisimizin açılışını yapacağız. Şu anda 16 kadın işçimiz var. İlerleyen zaman içerisinde alacağımız erkek işçilerle bu sayı 30’a çıkacak. Günde 600 kilo civarında bir mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimizi genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden temin ediyoruz” dedi.Akgül, tesisin hizmete girmesinin ardından iş için başvuruların arttığını ve çalışan işçilere kendi mutfaklarında pişirdikleri değişik mantar menülü yemekler verdiklerini de sözlerine ekledi.