Mama desteği

Çayıralan ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanacağı düşünülen hayvanların aç kalmamaları için beslenme faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi için alınan mamalar, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı Personeli tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda gerçekleştirilen besleme çalışmalarını değerlendiren Kaymakam Yıldız, ‘’İçinde bulunan süreçte yardıma muhtaç olan canların da mağdur edilmemesi için gerekli önlemler alındı. Barınaklardaki ve sokaklardaki hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı çalışmalarımızda görev alan emniyet ve jandarma ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum’’ dedi. KİHAYKO Yozgat İl Temsilcisi Ayşe Alan Akbaş da, Çayıralan Kaymakamlığının çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, teşekkür etti. Akbaş, ‘’Çayıralan Kaymakamımız Mahmut Fazıl Yıldız, ilçede bulunan sokak canları için mama temin ederek, onların doyurulması için jandarma ve emniyet personeline vermiştir. Sokak canları jandarma ve polis arkadaşlarımız tarafından doyurulmuştur. Çayıralan kaymakamımıza, Jandarma ve Emniyet ekibimize canı gönülden teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı. •Rabia Şahin•