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Makinalar ilçeye geldi

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde hazırlanan proje kapsamında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından verilen mali destekle alınan tarım makinaları ilçeye geldi.

02 Kasım 2021 Salı 00:40
Makinalar ilçeye geldi

Aydıncık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Ziraat Odası’nın ortaklaşa hazırladığı proje, ORAN tarafından uygun bulundu. Verilen mali destek ile alınan tarım makinaları ilçeye getirildi. Kaymakam İrem Baha Yağan, Aydıncık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aydıncık Ziraat Odası Başkanlığının ortaklaşa yapmış olduğu ‘Aydıncık Tarım Makinaları İle Kalkınıyor’ projesi ile alınan makinaları inceledi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile birlikte makinalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yağan, Katı Atık Gübre dağıtım, Taş toplama ve Soğan ekim makinalarının ilçe tarımına katkı vereceğini bildirdi.

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