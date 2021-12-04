MAKARNA TESiSi KURULUYOR

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, belediyenin desteği ile kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilçede Makarna Üretim Tesisi kurmak üzere kolları sıvadı. Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlan ‘Pazar Gücü Artan Bozkır Kadınları’ projesi, Oran Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından uygun bulunarak, 471 bin lira hibe verilmesi kararlaştırıldı. ORAN Kalkınma Ajansı’nda hibe destek protokolü imzalandı. Kısa süre içerisinde üretim tesisinde ihtiyaç duyulan makine ve üretim tezgahları alınarak, kooperatif tarafından ilçede makarna çeşitleri üretimine başlanacağı aktarıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin ilk kolektif kadın girişimi olma özelliğini taşıyan kooperatife desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunduğu proje kabul edildi. Saatte 60 kilogram üretim kapasitesi bulunan tesisin kurulumu kısa süre içinde tamamlanacaktır. Üretim tesisinde makarnanın her çeşidi ile birlikte proje kapsamında olmayıp kooperatif üyelerinin çalışmaları, Akdağmadeni Belediyesi ve Akdağmadeni halkının desteğiyle üretilecek onlarca doğal ürün gerekli izinler alındıktan sonra yerel ve ulusal pazar ağında tüketiciyle buluşacaktır’’ dedi. Başkan Yalçın, yerel kalkınma modellerini ortaya çıkararak ilçede örnek çalışmalar yapmak için gayret sarf ettiklerini, girişimci kadınların daha verimli, planlı, sürdürülebilir üretim alanlarında faaliyet göstermeleri için proje desteği, saha çalışması başta olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Yalçın, ‘’Bu sürecin kahramanlarını, el emeği göz nuru ürünleriyle yeni bir alanda hizmet verecek, fedakarlıkları, çalışkanlıkları ve oluşturdukları arkadaş ortamıyla üreten her bireye örnek ve destek olacak kooperatif üyelerini, kooperatif başkanı Rukiye Hanım nezdinde emek veren herkesi tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.