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Makamda aşı oldu

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde bir vatandaş ziyaret için gittiği kaymakamlık makamında aşı oldu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:13
Makamda aşı oldu

Kaymakam Ali Açıkgöz'ü ziyarete gelen Emir Akalın ve kızı Melisa Akalın'ın aşıları, kaymakamlık makamında yapıldı. Aşı konusunda duyarlılığın her geçen gün yükseldiğini ifade eden Açıkgöz, ‘’İki ay önce göreve başladığımızda yüzde 50'lerde olan aşı oranımız, bugün yüzde 70 seviyesine ulaştı. Fakat bunu yeterli görmemiz mümkün değil’’ dedi. Bu nedenle ziyaretine gelen tüm vatandaşlara aşı olup olmadıklarını sorduğunu aktaran Kaymakam Açıkgöz, ‘’Bugün de Emir bey ve kızı Melisa, bizleri kırmayarak aşılarını oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı, bu vesile ile aşı olmaya davet ediyorum’’ diye konuştu. 

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