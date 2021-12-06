Madencileri kutladı

Madencilere kazadan uzak, sağlıklı günler dileyen Ekinci, yaşamını yitiren madencilerin anısına ilçede yaptırdıkları Madenciler Anıtı’nın onlara olan vefalarının güzel bir örneği olduğunu belirtti. Ekinci, ‘’Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyor ve aileleriyle sağlıklı, mutlu bir yaşam temenni ediyorum’’ dedi. Sorgun’daki kömür işletmeleri ile tüm dünyada çalışan madencilere kazadan uzak sağlıklı günler dileyen Ekinci, ‘’Helal kazancın, alın terinin ve emeğin en güzel örneği olan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyor, tüm maden emekçilerine ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.