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Lise öğrencilerine aşı

Yozgat’ın Saraykent İlçesi’nde Kaymakam Ali Açıkgöz’ün katılımıyla ‘Lise Öğrencilerine Aşı’ programı düzenlendi.

24 Eylül 2021 Cuma 00:41
Lise öğrencilerine aşı

Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi ve çok programlı Anadolu liselerinde düzenlenen aşı programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan’da ve öğrencilerin velileri de katıldı. Saraykent Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen aşı kampanyası kapsamında önce öğrencilere ve öğretmenlere aşı konusunda bilgilendirme yapıldı. Gençlerin aşı olmalarının önemine değinilen açıklamaların ardından gönüllü gençler salonda aşılarını olmaya başladı. Kaymakam Ali Açıkgöz, Saraykent'te aşıya gösterilen ilginin hızla artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle gençlerin aşı olmalarını istediklerini, bu yönde başlattıkları kampanyanın tüm okullarda sürdürüleceğini bildirdi. Açıkgöz, ‘’Mevsimsel değişiklikler sebebiyle bağışıklık sistemimizin zayıfladığı bugünlerde aşı, her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir. Gençlerimizin aşı olmak için ayaklarına gelen fırsattan yararlanmak istemeleri bizleri mutlu etmektedir. Sağlığımız için, geleceğimiz için, Covid19 ile mücadele için aşı olmak zorundayız’’ diye konuştu.

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