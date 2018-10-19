Kurslara sıkı takip

Ceylan, kursta görevli öğretmen ve kursa katılan öğrencilerle eğitim başarılarını yükseltmek üzerine sohbet etti, öğrenci ve öğretmenlerin görüş ve önerilerini aldı. Ceylan, Devlet Yetiştirme Kurslarının öğrencilerin önümüzdeki günlerde girecekleri sınavlarda onların gelecek hayatlarını şekillendirmede önemli bir belirleyici olduğunun altını çizdi. Ceylan, ‘’Sınavlar insan hayatında vazgeçilmez ve sürekli karşılaştığımız basamaklardır. Bu basamakları emin adımlarla çıkabilmek için şüphesiz ki hepimize düşen önemli görevler bulunmaktadır. Biz sizlerden sürekli olarak ders çalışmanızı istemiyoruz. Başarının sırrı planlı olmak ve sistemli bir şekilde kararlılıkla çalışmaktır. Bu kurslar devletimiz tarafından sizlerin eğitim ve öğretiminizde tamamlayıcı olarak eğitim kalitesini arttırarak sizleri sınavlara motive edebilmek, bilgi seviyenizi yükseklere çıkarmak üzere yapılmaktadır. Umarım bu şansı değerlendirip kurslarımızdan layıkı ile faydalanırsınız’’ dedi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Ceylan, tüm öğretmenlerin öneri ve görüşlerini dinleyip, kendilerine göstermiş oldukları azim ve kararlılıkla çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

