Kursiyerlerin el emeği

Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret etti. Kaymakam Yıldız’a Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Canan Daşdelen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş eşlik etti. Kaymakam ve beraberindekileri, Giyim Üretim Teknolojileri alanı ‘Çocuk Dış Giysi Dikimi’ Kursu ile El Sanatları alanı ‘Çeyiz Ürünleri Hazırlama’ kursu ziyaret ederek, kursiyerlerin yaptıkları çalışmalar ve ürünleri inceledi.