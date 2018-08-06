Kur’an Kursları devam ediyor

Kaymakam Muhammet Çiftçi, Yeni Meydan Cami, Merkez Şahruhbey Cami ve Kılıçlar Caminde devam eden kursları ziyaret etti. Vaiz Yakup Çürüttü ile birlikte ziyaret ettiği kurslarla ilgili imamlardan cami ve devam eden Kur’an Kursları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çiftçi, Kur’an Kursu ziyaretlerinde kursiyerlerle bir süre sohbet edip, Kur’an-ı Kerim dinledi ve ikramlarda bulundu.