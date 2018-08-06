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Kur’an Kursları devam ediyor

ÇANDIR ilçesinde Müftülük bünyesinde açılan yaz dönemi Kur’an Kursları devam ediyor.

Kur’an Kursları devam ediyor

ÇANDIR ilçesinde Müftülük bünyesinde açılan yaz dönemi Kur’an Kursları devam ediyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Kur’an Kursları devam ediyor

Kaymakam Muhammet Çiftçi,  Yeni Meydan Cami, Merkez Şahruhbey Cami ve Kılıçlar Caminde devam eden kursları ziyaret etti. Vaiz Yakup Çürüttü ile birlikte ziyaret ettiği kurslarla ilgili imamlardan cami ve devam eden Kur’an Kursları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çiftçi, Kur’an Kursu ziyaretlerinde kursiyerlerle bir süre sohbet edip, Kur’an-ı Kerim dinledi ve ikramlarda bulundu.

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