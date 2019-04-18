Kumluca’da su tutulmaya başlandı

Şefaatli Kumkuyu Barajının tamamlanarak su tutulduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kumkuyu Barajında depolanacak su ile 2 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi. Aydın, temelden yüksekliği 31 metre, 1,35 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Şefaatli Kumkuyu Barajının kullanıma açılmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacağın, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını ifade etti. Genel Müdür Aydın, ‘Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2019 yılı birim fiyatları milli ekonomiye yıllık 2 milyon 477 bin 681 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ dedi.

Genel Müdür Aydın, yaptığı yatırımlar ile mümbit topraklarını suyla buluşturmaya devam eden Devlet Su İşleri kurumunun, içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü bildirdi. Aydın, ‘Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Gölsu projesi kapsamında Yozgat ilimiz de nasibini almıştır’ diye konuştu.

