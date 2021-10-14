Kreş şenlendi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Çocuklarımız sevimli ve güzel oldukları kadar yetenekliler de, onların mutlu ve emin ellerde olmaları en büyük gayemizdir. Çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için durmaksızın çalışmaya, iyi bir gelecek hazırlamaya devam edeceğiz’’ dedi. Boğazlıyan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinin beklenen ilgiyi görmesinden mumnun olduğunu aktaran Coşar, ‘’Geleceğimizin mimarı çocuklarımız için ilçemize kazandırdığımız modern, temiz ve güvenli bir eğitim olanağı sunmaya başladığımız Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuklarımızı görmek hepimizi mutlu etmiştir’’ diye konuştu.