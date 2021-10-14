Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
526.91
DOLAR
9.1555
STERLİN
12.5299
EURO
10.6315

Kreş şenlendi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde belediye tarafından açılan Kreş ve Gündüz Bakımevi çocuklarla şenlendi.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:51
Kreş şenlendi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Çocuklarımız sevimli ve güzel oldukları kadar yetenekliler de, onların mutlu ve emin ellerde olmaları en büyük gayemizdir. Çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için durmaksızın çalışmaya, iyi bir gelecek hazırlamaya devam edeceğiz’’ dedi. Boğazlıyan Belediyesi  Kreş ve Gündüz Bakımevinin beklenen ilgiyi görmesinden mumnun olduğunu aktaran Coşar, ‘’Geleceğimizin mimarı çocuklarımız için ilçemize kazandırdığımız modern, temiz ve güvenli bir eğitim olanağı sunmaya başladığımız Kreş ve Gündüz Bakımevinde çocuklarımızı görmek hepimizi mutlu etmiştir’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kreş şenlendiYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberBoğazlıyanKreşGündüzBakımeviçocuklarŞenlendiGökhancoşar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berber koltuğunda ikna
Berber koltuğunda ikna
Bağımlılıkla mücadele
Bağımlılıkla mücadele
Halk Kütüphanesi Açıldı
Halk Kütüphanesi Açıldı
Yurt, öğrencileri bekliyor
Yurt, öğrencileri bekliyor
Çekerek ilçesine yeni gölet
Çekerek ilçesine yeni gölet
Açıkel'in acı günü
Açıkel'in acı günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim