Köyde örnek davranış

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, etkinlik kapsamında yapılan çalışmanın, temiz çevre bilincinin oluşması ile birlikte, çevremize sahip çıkmamız adına çok önemli olduğunu söyledi. Sinanoğlu, ‘’Bu uygulama etkinlikle kalmamalı. Her birey çevre duyarlılığı konusunda dikkatli olursa ancak o zaman başarılı oluruz. Birlikte yaşadığımız yaşam alanlarını hep birlikte temiz tutmalıyız. Bu vesileyle etkinliğe katılan gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan gençlere ve dernek üyelerine teşekkür belgeleri Özler Birlik Derneği Başkanı Coşkun Babayiğit tarafından taktim edildi.