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Köyde örnek davranış

BOĞAZLIYAN Kaymakamlığı ile Özler Birlik Derneği işbirliğinde düzenlenen sokak, park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını kapsayan ‘Köyümüzün temizliğine sen de var mısın?’ etkinliğine gönüllü olarak katılan gençler, sokakları ziyaret edip, temizlik yaparak, örnek oldu.

Köyde örnek davranış

BOĞAZLIYAN Kaymakamlığı ile Özler Birlik Derneği işbirliğinde düzenlenen sokak, park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını kapsayan ‘Köyümüzün temizliğine sen de var mısın?’ etkinliğine gönüllü olarak katılan gençler, sokakları ziyaret edip, temizlik yaparak, örnek oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Köyde örnek davranış

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, etkinlik kapsamında yapılan çalışmanın, temiz çevre bilincinin oluşması ile birlikte, çevremize sahip çıkmamız adına çok önemli olduğunu söyledi. Sinanoğlu, ‘’Bu uygulama etkinlikle kalmamalı. Her birey çevre duyarlılığı konusunda dikkatli olursa ancak o zaman başarılı oluruz. Birlikte yaşadığımız yaşam alanlarını hep birlikte temiz tutmalıyız. Bu vesileyle etkinliğe katılan gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinliğe katılan gençlere ve dernek üyelerine teşekkür belgeleri Özler Birlik Derneği Başkanı Coşkun Babayiğit tarafından taktim edildi.

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