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Koordinasyon toplantısı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:36
Koordinasyon toplantısı

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam Fatih Topuz başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün sekretaryasını yaptığı kurulda yapılması gereken çalışmalar hakkında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Raşit Göleli tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi. Yapılan sunumların ardından toplantıda, bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Fatih Topuz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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