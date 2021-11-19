Kooperatiflere ziyaret

Sorgun Belediye Başkanı Yardımcısı Kadir Kaygusuz, beraberindeki kadın emekçileri ile birlikte Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi’ni (ÇEKAŞ) ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi’ni (ÇEKOOP) ziyaret ederek, hem kuruluş aşaması hakkında, hem de üretim noktasında bilgi aldılar. CHP Çayıralan Belediye Meclis Üyesi Güngör Öztürk, ‘’Kendilerine kuracakları kadın kooperatifinin hayırlı olmasını diliyor, ziyaretleri için Çayıralan Belediyesi ve Emekçi kadınlarımız adına teşekkür ediyorum’’ dedi.