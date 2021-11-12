Kocaeli’nden kitap bağışı

Kocaeli’nde gazetecilik yapan Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Eranıl, Yozgat Valiliği tarafından gönderilen resmi plakalı kamyonet ile 40 bin civarında kitabı, Şehitler adına kurulacak olan kütüphaneler için gönderdi. Yozgat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen kamyonet iki şoförle Kocaeli’ne gönderildi. Gazeteci Mustafa Eranıl, başlatmış olduğu kampanya ile topladığı kitapları, Yozgat’ta kurulacak olan kütüphaneler için ilgililere teslim etti. 40 bin adet kitap, Yozgat’ta kurulacak olan kütüphanelerde değerlendirilecek olan kitaplar, Yozgat’a getirilerek, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Şehit Kütüphaneleri Koordinatörü Hatice Aydın tarafından teslim alındı. Gazeteci Mustafa Eranıl, geçtiğimiz aylar içinde de 7 bin 500 Akdağmadeni’nde kurulan Kütüphane için 17 bin 500 kitabı ise Yozgat’ta kurulacak kütüphaneler için ilimize getirerek, yetkililere teslim etmişti. Eranıl, bu güne kadar toplam 65 bin kitabı, Şehit Kütüphaneleri için Yozgat’a getirmiş oldu. Eranıl, bu güne kadar Yozgat başta olmak üzere Kocaeli, Kütahya, Van, Elazığ, Malatya, Trabzon, Urfa gibi birçok yerde kurulan kütüphaneler çeşitli sayılarda kitap desteğinde bulundu. ‘Durmak yok, kütüphane kurmaya devam’ diyen Eranıl, ‘’Maalesef yeni nesil kitap okumaktan son derece uzak bulunmaktadır. Ancak, biz ise neslimizin kitap okumasını sağlamak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu yüzden hem şehitlerimizin adını yaşatmak, hem de yeni nesli kitaplarla buluşturmak amacıyla kütüphaneler kurmaya çalışıyoruz. Şehit Kütüphaneleri adında ekibimizle birlikte çok güzel çalışmalarda bulunmaktayız. Yozgat’ın dört bir yanını Şehit Kütüphaneleriyle donatacağız’’ diye konuştu.