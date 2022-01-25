Kitap Okudular

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ‘CamiGençlik Buluşması’ kapsamında haftalık olarak devam edilen Peygamberimiz ve Gençlik kitabından bir bölüm önceki gün gerçekleştirilen etkinlik ile okundu.
25 Ocak 2022 Salı 00:34
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Müftülük tarafından gerçekleştirilen gençlik buluşmaları kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Akdağmadeni İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ‘CamiGençlik Buluşması’ kapsamında haftalık olarak devam edilen Peygamberimiz ve Gençlik kitabından bir bölüm önceki gün gerçekleştirilen etkinlik ile okundu.