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Kitap Okudular

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Müftülük tarafından gerçekleştirilen gençlik buluşmaları kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

25 Ocak 2022 Salı 00:34
Kitap Okudular

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ‘CamiGençlik Buluşması’ kapsamında haftalık olarak devam edilen Peygamberimiz ve Gençlik kitabından bir bölüm önceki gün gerçekleştirilen etkinlik ile okundu.

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