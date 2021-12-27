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KİTAP DEĞERLENDİRDİLER

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Kadışehri Okuduğunu Anlatıyor’ projesi devam ediyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi 00:07
KİTAP DEĞERLENDİRDİLER

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Oku-Yorum Anlatı-Yorum’ projesi kapsamında ‘Kadışehri Okuduğunu Anlatıyor’ denilerek başlanan etkinlik kapsamında Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi 7’inci sınıf okuma grubu öğrencileri ile kahvaltı eşliğinde ‘Ali Kuşcu- Bilimin Öncüleri’ kitabının değerlendirmesini yaptı. Aksoy, ‘’ Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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