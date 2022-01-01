Kitap değerlendirdiler

‘Kadışehri Okuduğunu Anlatıyor’ denilerek başlatılan etkinlik kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencileri ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Ardından İlçede yürütülen ‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ projesi kapsamında öğrencilerle kitap değerlendirmesi yapan Aksoy, “Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.’’

