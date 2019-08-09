Kesim yerleri denetlendi

Kaymakam Hacıismailoğlu ve Başkan Karaca, ilçedeki mezbahayı da gezerek, bilgi aldılar, vatandaşların belirlenen bölgeler dışında kurbanlarını kesmemeleri konusunda uyarıda bulundular.
09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile birlikte ilçe merkezinde belirlenen kurban kesim alanlarını gezdi.
Kaymakam Hacıismailoğlu ve Başkan Karaca, ilçedeki mezbahayı da gezerek, bilgi aldılar, vatandaşların belirlenen bölgeler dışında kurbanlarını kesmemeleri konusunda uyarıda bulundular.