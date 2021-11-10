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KENE iLE MÜCADELE

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, yaz döneminde gündeme gelen kene tutması olaylarına karşı şimdiden alınması gereken tedbirlerle ilgili yol haritası çizilerek, hazırlıklara başlanıldı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:17
KENE iLE MÜCADELE

Türkiye’de en fazla ölümlere neden olan kene tutma olayının yaşandığı Yozgat’ta, bahar aylarıyla birlikte yeniden gündeme gelecek kene tutması olaylarının önüne geçmek amacıyla yol haritası belirlendi. Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, kene tutması olaylarında olumsuzlukların yaşanmaması amacıyla hazırladığı yol haritası kapsamında şimdiden hazırlıklara başladı. Kaymakam Ali Açıkgöz, yaz döneminde keneyle mücadeleye yönelik hazırlıklar kapsamında Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nu ziyaret etti. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen kınalı keklikler, Türkiye’nin birçok ilinde doğaya salındığı hatırlatıldı. 2007 yılından bu yana aralıksız üretim yapılan istasyonu gezen Kaymakam Açıkgöz’e DKMP Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez eşlik edip, bilgi verdi. Yaz dönemi gelmeden keneyle mücadele çalışmalarına başlandığını belirten Kaymakam Ali Açıkgöz, ‘’Yaz döneminde özellikle kırsal alanda kene ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşandığını tespit ettik. Bu kapsamda bir çalışma başlatmak adına, ülkemizin en önemli keklik üretim merkezlerinden birisi olan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'na geldik. İlçe Av Komisyonu'muzda alacağımız kararla bazı bölgeleri avlanmaya kapatacağız. Ve bu noktalara yüzlerce kınalı keklik bırakacağız. Üretim istasyonunu bize gezdiren şube müdürümüz Sayın Cihan Eğilmez ve şube şefi Metin Yıkılmaz'a teşekkür ediyorum’’ dedi.

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