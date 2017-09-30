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-Kazada 1 kişi yaralandı

SORGUN İlçesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

-Kazada 1 kişi yaralandı

SORGUN İlçesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:00
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-Kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, E-88 Karayolu’nun Sorgun Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Sorgun istikametinden Saraykent istikametine gitmekte olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerle çarptı.
Çarpma sonucu araç sürücüsü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri kazaya müdahale etti.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 29.09.2017 13:55
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