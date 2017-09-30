-Kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, E-88 Karayolu’nun Sorgun Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Sorgun istikametinden Saraykent istikametine gitmekte olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerle çarptı.

Çarpma sonucu araç sürücüsü yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri kazaya müdahale etti.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.