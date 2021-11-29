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Kaymakamdan ziyaret

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde Kaymakam ziyaretlerini sürdürerek, incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:29
Kaymakamdan ziyaret

Kaymakam İrem Baha Yağan, Baydiğin Beldesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Osman Uslu'dan, Beldenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Beldede bulunan okulları da ziyaret eden Yağan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol’dan okulların durumu hakkında bilgiler alarak, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından beldede bulunan sağlık evini ziyaret eden Yağan, Başhekim Yücel Çelik'ten kurum ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretlerde Kaymakam Yağan’a, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Demir, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yücel Çelik, İlçe Müftüsü Muhammet Artan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Keskin eşlik etti. 

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