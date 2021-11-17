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Kaymakama ziyaret

Yozgat’ın Aydıncık İlçesinde Kaymakam İrem Baha Yağan’ı müdürler ziyaret etti.

17 Kasım 2021 Çarşamba 00:25
Kaymakama ziyaret

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kırsal ve Sosyal Kalkınma Birim Başkanı Yasin Zinci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Hasan Utku İnce, Kazankaya Köyü’nden çiftçi Emre Kılınçarslan ile birlikte Kaymakam Yağan’ı ziyaret edip, makamda bir süre görüştü. Zinci, Aydıncık genelinde desteklenen projeler hakkında Kaymakam Yağan’a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yağan konuklarına teşekkür etti. Yasin Zinci, ORAN Kalkınma Ajansı olarak, bölgeler arasındaki farklılıkların kaldırılmasına yönelik olarak hazırlanan projelere mali destek verdiklerini, bununla birlikte danışmanlık hizmeti de sunduklarını aktardı. Zinci, Aydıncık ilçesinde hazırlanacak projelerle ilgili danışmanlık hizmeti verebilecekleri gibi, kabul edilen projelere verilecek mali destekle de destekleneceğini aktardı. Zinci, ''Yozgat il genelinde olduğu gibi diğer illerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız ziyaretlerimizde bilgilendirmede bulunuyoruz, hangi konular mali destek verildiğini aktarıyoruz'' dedi.

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