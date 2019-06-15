Kaymakam şehit yakınlarını unutmadı

Kaymakam Hacıismailoğlu, Karalar Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Muhittin Akbaba ile Şehit Uzman Çavuş İsmail Dursun, ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Polis Memuru Osman Belkaya'nın yakınlarını ziyaret etti. Şehit Yakınları ile gazi ile sahbet eden Kaymakam Hacıismailoğlu, kapısının her zaman şehit yakınları ve gazilere açık olduğunu söyledi.