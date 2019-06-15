Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
orta şiddetli yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887

Kaymakam şehit yakınlarını unutmadı

ŞEFAATLİ Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, göreve başlamasının ardından ilçedeki şehit yakınları ile birlikte gazi ziyaretlerine başladı.

Kaymakam şehit yakınlarını unutmadı

ŞEFAATLİ Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, göreve başlamasının ardından ilçedeki şehit yakınları ile birlikte gazi ziyaretlerine başladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
34 Okunma
Kaymakam şehit yakınlarını unutmadı

Kaymakam Hacıismailoğlu, Karalar Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Muhittin Akbaba ile Şehit Uzman Çavuş İsmail Dursun, ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Polis Memuru Osman Belkaya'nın yakınlarını ziyaret etti. Şehit Yakınları ile gazi ile sahbet eden Kaymakam Hacıismailoğlu, kapısının her zaman şehit yakınları ve gazilere açık olduğunu söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vali Çakır, Sorgun’u gezdi
Vali Çakır, Sorgun’u gezdi
Şefaatli’ye yeni Kaymakam
Şefaatli’ye yeni Kaymakam
Aydıncık’tan üç boyutlu sergi
Aydıncık’tan üç boyutlu sergi
Sorgun'da fuar açıldı
Sorgun'da fuar açıldı
SORGED AKREDiTE EDiLDi
SORGED AKREDiTE EDiLDi
Sokakta oynadılar
Sokakta oynadılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim