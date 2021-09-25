Kaymakam, öğrencilere söz verdi

Kaymakam Ali Açıkgöz, okul ziyaretleri kapsamında Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Açıkgöz, ülkenin geleceğinin bu gençlerle ilgilenmekten geçtiğini ifade etti. Açıkgöz, ‘’Kardeşlerimizin her biri pırıl pırıl. Maşallah çok da zekiler. Bu yeni kuşağın bambaşka bir enerjisi var. Buraya yoğun bir programın arasında geldik. Adeta yeniden enerjimizi tazeledik. İnşallah bu kardeşlerimizle sık sık bir araya geleceğiz. İyi yetişmeleri için gayretle çalışacağız’’ dedi. Ziyaretlerinde Kaymakam Açıkgöz’e İlçe Müftüsü Yasin Baykal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan da eşlik etti. •Rabia Şahin / Saraykent•