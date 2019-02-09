Kaymakam Kılınç, kadınları ağırladı

Ak Parti Kadın Kolları Şefaatli İlçe Başkanı Döndü Uslu, Kadın Kolları İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte Kaymakam Kılınç’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kılınç, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Kaymakam Kılınç daha sonra MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Kılınç ve kadın kolları teşkilatı üyelerini kabul etti. Kaymakam Kılınç, herkese kapılarının açık olduğunu belirtip, ziyaretçilere teşekkür etti.