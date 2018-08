Kaymakam esnafı gezdi

İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Çakır, her zaman halkın yanında olduğunu söyledi. Kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurgu yapan Çakır, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.