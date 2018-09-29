Kaymakam dert dinledi

Yozgat Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün 'Vatandaşla Buluşma' konulu yazıları doğrultusunda yapılan toplantıda mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini yerinde dinlemek üzere ‘Halk Toplantıları’ yapılacağı kaydedildi. Bu kapsamda göreve bir süre önce başlayan Kaymakam Onur Bektaş, ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Kaymakam Bektaş, beraberindeki heyet ile Kozan köyünde halk toplantısında vatandaşları tek tek dinledi.