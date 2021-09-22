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Kaymakam'dan inceleme

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde görevine kısa süre önce başlayan Kaymakam Samet Serin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:02
Kaymakam'dan inceleme

Kaymakam Serin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Asb. Kd. Bçvş Mehmet Akif Berkem ve jandarma personeli tarafından karşılandı. Jandarma Komutanlığı çevresinde yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Serin, daha sonra jandarma personeli ile sohbet ederek Jandarma Komutanı Berkem' den bilgi aldı. Serin personelin sorun ve taleplerini dinledi, başarı ve kolaylıklar diledi. Kaymakam Samet Serin, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay'ı da makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Gümüşay, makamında yapılan ziyaretin ardından Kaymakam Samet Serin'le İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki büroları gezerek, yapılan işlemler hakkında bilgiler aktardı. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamdan IncelemeYozgatSarıkaya
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