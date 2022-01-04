‘Kaybedecek öğrencimiz yok’

Sağlık nedenleri ile okullarından uzak kalan öğrenciler için Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje başlatıldı. Okul sınıflarına ve öğrencilerin odalarına temin edilen tabletler sayesinde öğrenciler aynı anda diğer öğrenciler ile derse katılım sağlayabiliyorlar. Kaybedilecek tek bir öğrencinin olmadığını vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğrencimiz sağlık nedenleri ile kendine ait odasından çıkamamakta ve okula gelememektedir. Kaybedecek tek bir öğrencimiz yoktur inancıyla öğrencimiz için başlattığımız projemizde sınıfımıza ve öğrencimizin odasına temin edilen tabletler sayesinde uzaktan bağlantı yoluyla diğer öğrencilerimizle aynı anda derslere katılmakta, öğretmenini dinleyebilmektedir. Bu zorlu süreçte öğrencimizin moral, motivasyon ve eğitimi konularında desteklerini esirgemeyen başta ailesine, sınıf öğretmenine, okul idaresine ve ilçe milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.