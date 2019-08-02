Kavşak isyanı

Aydıncık İlçesi eski Belediye Başkanlarından Ahmet Demirel, Aydıncık ilçesinden geçmekte olan Amasya-Çekerek-Tokat- Çorum bağlantılı karayolları ağındaki kavşakta her yıl birden çok kazaların meydana geldiğini, bu kazaların önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Demirel, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kavşakta geçici önlem alınıp, daha sonra da kalıcı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Demirel, 'Bu yılda çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Biran önce önlem alınıp, düzenleme çalışması yapılır. Daha fazla can ve mal kaybının yaşanmaması için ilgililerin ilgilenmesini bekliyoruz' dedi.