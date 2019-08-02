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Kavşak isyanı

AYDINCIK ilçesinden geçmekte olan Çorum, Tokat, Amasya illerini birbirine bağlayan ana yoldaki dört yol kavşağının tehlike saçtığı, daha fazla can ve mal kaybı olmadan kavşakta düzenleme çalışması yapılması istendi.

Kavşak isyanı

AYDINCIK ilçesinden geçmekte olan Çorum, Tokat, Amasya illerini birbirine bağlayan ana yoldaki dört yol kavşağının tehlike saçtığı, daha fazla can ve mal kaybı olmadan kavşakta düzenleme çalışması yapılması istendi.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Kavşak isyanı

Aydıncık İlçesi eski Belediye Başkanlarından Ahmet Demirel, Aydıncık ilçesinden geçmekte olan Amasya-Çekerek-Tokat- Çorum bağlantılı karayolları ağındaki kavşakta her yıl birden çok kazaların meydana geldiğini, bu kazaların önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Demirel, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kavşakta geçici önlem alınıp, daha sonra da kalıcı çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Demirel, 'Bu yılda çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Biran önce önlem alınıp, düzenleme çalışması yapılır. Daha fazla can ve mal kaybının yaşanmaması için ilgililerin ilgilenmesini bekliyoruz' dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Aydıncık
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