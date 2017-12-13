Kariyer günleri

Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Vekili Eroğlu, öğrencilere meslek seçimi konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. ‘Meslek seçiminde önceliğiniz para değil mesleki tatmin olmalıdır’ diyen Eroğlu, ‘Öncelikle yaptığınız işi sevmelisiniz. Mesleğin zorluğundan ziyade kariyerine bakmalısınız. Hiç kimse sevmediği bir mesleği yapmamalıdır’ dedi.

Kaymakam Vekili Fatih Eroğlu, öğrencilere mesleklerin zorluklarını iyi araştırmalarını tavsiye etti. Uzman Çavuş olmak istediğini belirten bir öğrenciye Eroğlu, ‘neden Asteğmen değil, Astsubay değil de Uzman Çavuş olmak istiyorsun?’ diye sordu, sonrasında da ‘hedefleriniz her zaman yüksek olsun’ tavsiyesinde bulundu.

