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Kar bereketi

Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Belekcehan Beldesinde yağan kar yüzleri güldürdü.

21 Ocak 2022 Cuma 00:04
Kar bereketi

Uzun zamandır Yozgat İl genelinde beklenen kar geçtiğimiz günlerde yağmaya başladı. Uzun zamandır kara hasret kalan Belekcehan halkı ise karın tadını çıkardı. Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, uzun zamandır bekledikleri kar yağışının geldiğini, yağan kar ile birlikte beldesindeki vatandaşların da yüzünün güldüğünü söyledi. Karın bereketi ile geldiğini dile getiren Arısoy, belde de Belediye olarak karla mücadele çalışmaları yaparken, bir yandan da çocukların karın tadını gönüllerince çıkardıklarını belirtti. 
Belekcehan Beldesinde yağan kar sonrasında sokağa dökülen çocuklar kızaklarla kayıp, kardan adamlar yaparak karın tadını çıkardı. 

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