Kar altında anma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'nci yılında ilçede düzenlenen anma programı, Belediye Meydanında bulunan Atatürk çelenklerin sunumunun ardından saat 09.05’te sirenler ve araç klaksonları eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşının söylenmesiyle birlikte Bayraklar yarıya indirildi. Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Şerife Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Belediye Konferans Salonunda düzenlenen anma programı saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, Kazım Karabekir Fen Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı gerçekleştirildi.