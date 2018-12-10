KAPLICADA SONA YAKLAŞILDI

Saraykent İlçesi’nde tarihi İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han’ın içerisinde bulunan hamamda kullanılan termal suyun yeniden kullanımı için hazırlanan termal tesis projesi inşaat çalışmaları tamamlandı, ince işlerinin yapımına hız verildi. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çinçinli Han yakınındaki termal suyun 72 derece sıcaklıkta olduğunu, saniyede 42 litre debiye sahip olduğunu söyledi. Başkan Öçal, tesiste saunaların yapımına geçildiğini, tesisin biran önce turizme kazandırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.