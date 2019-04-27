Kanyon Gölgesinde Nevruz

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramı kutlama programına Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Nevruz ateşi yakılıp, üzerinden atlandı, barış ve kardeşlik mesajları verildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçenin diğer yöneticileriyle birlikte çekiç ile örs dövdü. Ateş etrafında halaylar çekildi. Misafirlere etli pilav dağıtıldı. Coşkulu, heyecanlı ve neşeli bir kutlama programı icra edildi.