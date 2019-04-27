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Kanyon Gölgesinde Nevruz

AYDINCIK ilçesinde her yıl 21 Mart dışında Nevruz kutlamaları gecikmeli olarak Kazankaya Kanyonu gölgesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Kanyon Gölgesinde Nevruz

AYDINCIK ilçesinde her yıl 21 Mart dışında Nevruz kutlamaları gecikmeli olarak Kazankaya Kanyonu gölgesinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Kanyon Gölgesinde Nevruz

Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramı kutlama programına Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında Nevruz ateşi yakılıp, üzerinden atlandı, barış ve kardeşlik mesajları verildi. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçenin diğer yöneticileriyle birlikte çekiç ile örs dövdü. Ateş etrafında halaylar çekildi. Misafirlere etli pilav dağıtıldı. Coşkulu, heyecanlı ve neşeli bir kutlama programı icra edildi.

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