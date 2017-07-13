Kanyon cezbediyor!

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde bulunan Kazankaya Kanyonu, yaz mevsimi ile birlikte doğa severlerin akınına uğramaya başladı. Heykeltıraş ve sanatçı Erol Gürgen’in objektiflerine yansıyan görüntüde doğa severler kanyonun serin sularında ve sarp yamaçlarında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kazankaya kasabasından başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik uzunluğu olan Kazankaya vadisi, sahip olduğu özellikleri ile doğa turizminin bir çok türü için oldukça uygun bir alana sahip. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen doğa sporu tutkunları Kanyonun büyüleyici yapısına hayran kalıyor. Kanyonun son ziyaretçileri 10 kilometrelik parkuru, tarihi, dokusu ve gizemiyle Aydıncık Kazankaya Kanyonunun tadını çıkardı.

Fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı olan kanyon, Aydıncık'ın Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un İncesu köyünde bitiyor. Kanyonda, mağara, milattan önce 2. yüzyıla ait sur ile Hitit kalıntıları yer alıyor. Çeşitli kuş ve bitki türlerini de barındıran kanyon, yetersiz de olsa son dönemde yapılan çalışmaların ardından sosyal alanlar bakımından iyileştirildi.

