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Kanser hastası çocuğa ziyaret

BOĞAZLIYAN Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonunda görevli polisler, kanser hastası Boğazlıyan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Yunus Emre Deniz'i ve ailesini Yapalak köyündeki evinde ziyaret etti.

Kanser hastası çocuğa ziyaret

BOĞAZLIYAN Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonunda görevli polisler, kanser hastası Boğazlıyan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Yunus Emre Deniz'i ve ailesini Yapalak köyündeki evinde ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Kanser hastası çocuğa ziyaret

Polis memurları baba Ahmet Deniz ile bir süre sohbet ettikten sonra minik Yusuf Emre Deniz'e geçmiş olsun dileğinde bulunup, beraberinde getirdikleri yardımları aileye teslim etti. Baba Deniz de 1999 yılında trafik kazası sonrası sol bacağının kesildiğini ve işsiz kaldığını anlattı. Oğlu Yunus Emre'ye kemik kanseri teşhisinin konduğunu dile getiren Deniz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan yardımlarla geçindiğini ifade ederek, "Kaymakamımız bizimle ilgileniyor. 9 yaşındaki oğluma kanser hastalığı teşhisi konunca dünyam bir kez daha yıkıldı. Zor geçiniyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumun tedavisine 25 Mart Pazartesi günü Kayseri Erciyes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlanılacak. Ben halkımızdan hayır dualarını bekliyorum" dedi. Deniz, ziyaretlerinden dolayı trafik polislerine teşekkür etti.

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