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-Kaldırım çalışmalarına devam!

SARIKAYA Belediyesi, kış öncesinde kaldırım çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi.

-Kaldırım çalışmalarına devam!

SARIKAYA Belediyesi, kış öncesinde kaldırım çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarına hız verdi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:00
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-Kaldırım çalışmalarına devam!

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçelerinin Battalgazi ve Yenidoğan Mahalleleri arasında yer alan, mesire alanı önünden geçen yol üzerinde tek taraflı kaldırım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Şu an için tek taraflı yapımı devam eden kaldırım çalışmasının mesire alanı girişine kadar devam ettiğini dile getiren Açıkel, ‘’Vatandaşlarımızın araç olmadan da yol kenarından güvenle mesire alanına kadar rahatça gidebilmeleri için başlatılan kaldırım çalışmaları kısa sürede tamamlanacak’’ dedi.

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