Kahve kokusunda sohbet

Her hafta bir konuk, otantik ve Türk Kahvesi’nin kokusuyla sağlanan sohbet ortamının konuğu oluyor. Bu hafta ise Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı konuk oldu. Yazıcı, ‘Aile ve Eğitim’ konusunda bilgiler verdi, yöneltilen soruları yanıtladı. Söyleşi etkinliğinde, Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de bulundu.