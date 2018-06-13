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Kadışehri’nde yol çalışması

KADIŞEHRİ Belediyesi, ilçe merkezindeki yollarda iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı.

Kadışehri’nde yol çalışması

KADIŞEHRİ Belediyesi, ilçe merkezindeki yollarda iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Kadışehri’nde yol çalışması

Yenimahalle Hastane Yolu’nda iyileştirme yapan belediye ekipleri, yaya kaldırımları da yenilemeye çalışmasını sürdürüyor. Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, belediye olarak imkanları en iyi şekilde değerlendirip, sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi. Karadavut, ‘’İlçemizin altyapısını iyileştirme konusunda çok iyi bir mesafe aldık. Şimdi altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapıya yönelik kalıcı çalışmalar yapıyoruz. Kadışehri ilçesinde yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile ciddi bir gelişme kaydettik’’ dedi.

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