Kadınlar üretiyor

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürü Sebahattin Çakmak ile birlikte Kayalar köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Akkan, okul bünyesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından köy kadınlarına yönelik açılan kursu da ziyaret edip, üretimleri hakkında bilgiler aldı. Çekerek Halk Eğitim Merkezi, halk eliyle üretilen ürünlerle marka oluşturmaya çalışırken, Çekerek Belediyesi de bu çalışmalara destek veriyor, ürünlerin pazarlamasında rol oynamaya devam ediyor. Kayalar köyünde açılan kursta kursiyerler ‘Amigurumi Bebek’ üretimi yapıyor. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, Halk Eğitimi Merkezini ilçe halkının odak noktası haline gelmesi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi. •Rabia Şahin/Çekerek•